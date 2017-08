Conselho para o fim de semana

A vibração deste fim de semana será positiva, nos permitindo inclusive, ponderarmos melhor sobre os últimos acontecimentos em nossas vidas, absorvendo o aprendizado de tudo aquilo que vivemos, seja de bom ou de ruim.

A carta do Tarô, o Eremita, deixa claramente isso. Ela propicia o estudo, a análise, a pesquisa, ativando a chama do conhecimento que existe, em muitos casos, “latente” em muitas pessoas.

É impossível fantasiar que na vida só existe o bem, muitos preferem “fingir” que nada está acontecendo, colocar uma venda bem firme sobre os olhos, e continuar vivendo, mas o mal está aí, e não pode ser ignorado.

E o Eremita vem também para isso, “iluminar o viajante”, ou seja, todos nós…

O conselho aqui também se atribui, a continuarmos a busca incessante dos nossos erros, a fim de erradicá-los, melhorando assim, nossas condutas.

É propício desnudar nossa consciência, desapegando o máximo possível das resistências que criamos e utilizamos no dia-a-dia, para enfrentarmos tudo aquilo que não vem de forma positiva para nos fazer o bem.

Quantas coisas, quantas pessoas e situações vêm desgastando você durante a semana?

Quantas pessoas, até mesmo de dentro de casa, agem como “vampiros”, drenando insaciavelmente nossas forças?

Não adianta jogarmos os joelhos ao chão, em preces fervorosas, clamando ao todo firmamento Divino, pelo fim dos problemas, das faltas, dos desamores e tristezas, sem antes termos a consciência do que é preciso mudar!

É dessas e de muitas outras formas, que será possível restaurarmos o equilíbrio, consertando o que anda quebrado dentro de nós. E mesmo que doa, pois crescer (no sentido de evoluir), obriga a encararmos as coisas que doem, é certo afirmar aqui, que a vitória estará a cada dia, cada vez mais, próxima!

Desejo um fim de semana, repleto de sabedoria e de “iluminação da consciência”.

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

E-mail: [email protected]

Whatsapp: (11)96311-8553

Site: https://diegodimera.wixsite.com/dimera

Facebook: Dimera