Conselho para o fim de semana

A vibração do fim de semana será positiva, dando-nos a possibilidade de encarar com força e determinação os nossos problemas, a fim de resolvê-los.

A carta regente do conselho, A FORÇA do tarô, é uma carta feliz, mostrando a real possibilidade de chegarmos aonde desejamos, obtendo o domínio das situações!

O momento é propício para a tomada de decisões, mesmo que tal escolha exija que se enfrente a contrariedade alheia, mas o sucesso é garantido, pois suas ações serão assertivas, devido à lucidez de seu julgamento.

Problemas em casa e com familiares estarão ocorrendo com maior intensidade, não sendo possível ignorá-los. É bem quando a bomba explode, e você não tem nada a fazer, além de limpar a sujeira. Mesmo que os problemas tenham de ser enfrentados e resolvidos, tudo tende a ficar bem em breve, pois será somente um “pico”, uma “exaltação” emocional.

No sentido afetivo, a vibração será muito auspiciosa, prometendo encontros carregados de muita atração, dando uma direção mais clara e objetiva na esfera afetiva, ou seja, impulsionando o fortalecimento da ligação emocional entre as pessoas, que geram o comprometimento, (namoro ou casamento).

Em suma, devemos também estar atentos à impulsividade diante dos nossos instintos mais primitivos, aqueles que acionam a ira, o medo e todos os defeitos presentes em uma natureza fraca e dominada pela arrogância. Exercitar o autocontrole é fundamental para superar os baixos instintos, pois é certo dizer que ainda infelizmente, existem “muitos humanos animalescos por aí”.

Desejo um fim de semana de muita FORÇA e acima de tudo, com COERÊNCIA para saber lidar com o PODER que reside em você!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

