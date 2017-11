Conselho para o fim de semana

Não era de se esperar que a primeira carta do Tarô, O MAGO, viesse representar a energia para o fim de semana, sendo este o “primeiro” do mês de novembro.

Receberemos boas influências para agirmos sobre os nossos objetivos com maior confiança e habilidade, trabalhando com tudo o que temos à nossa disposição para isso.

É o tempo para INÍCIOS, para canalizarmos toda a energia que temos para a construção das nossas intenções na vida, onde os resultados serão colhidos mais a frente, no futuro.

Podemos esperar novos fatos surgindo em nossas vidas, onde as circunstâncias materiais estarão a nosso favor, para melhorarmos as nossas condições!

É bastante possível também, que venhamos a descobrir algumas situações “ocultas”, estas por sua vez, que chegam derrubando as máscaras de algumas pessoas ao nosso redor. E mesmo que tais descobertas provoquem uma sensação de traição, não se preocupe, pois será certamente vencida por nós.

Graças à nossa percepção que estará mais ativa neste fim de semana, será possível encerrar também situações negativas, pois já que estamos em uma frequência para inícios, é claro que poderemos encerrar o que não seja mais útil.

A vibração do fim de semana será positiva, pois o peso sentido por muitos nos dias anteriores, já estará muito dissolvido, permitindo aproveitar ainda mais os momentos sozinho, em seu canto, ou junto aos amigos, pois a vibração será favorável também para os encontros.

Tenha um maravilhoso fim de semana!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

E-mail: [email protected]

Whatsapp: (11)96311-8553

Site: https://diegodimera.wixsite.com/dimera

Facebook: Dimera