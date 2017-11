Conselho para o fim de semana

A vibração para o fim de semana possibilitará o alcance dos objetivos, através de ações ainda não praticadas, um direcionamento diferente, que até então não havia sido descoberto por nós.

Não tende a ser um fim de semana agitado, pois a carta regente do conselho, A TEMPERANÇA, é uma carta que representa as vibrações atuantes, expressa a harmonia e tranquilidade entre as atividades do ser humano.

Teremos condições suficientes, graças ao equilíbrio da vibração, para nos relacionarmos beneficamente com as pessoas, estando mais em paz diante da passagem contínua dos dias.

Essa vibração promoverá também o alcance da CURA, através da medicina mística, ou seja, valerá muito a pena, se dedicar a fé, aos pequenos rituais (particulares de cada um), para provocar aquela limpeza interna, que certamente ajudará na transmutação das energias do corpo (lembrando aqui, que as doenças são vibrações negativas já manifestadas, materializadas em nós).

Devemos, com moderação, aceitar os eventos em nossas vidas, mesmo aqueles negativos e dolorosos, pois somente após a aceitação teremos condições para nos adaptarmos e buscarmos os meios para trabalhar sobre tudo o que nos seja nocivo, para reverter e transformar as consequências.

Isso se dá pelo fato de que quando algo ruim nos ocorre, o desequilíbrio é gerado e potencializado, nos tornando assim tempestuosos diante do problema, vibrando negativamente sobre ele sem buscar a saída!

É extremamente favorável um isolamento saudável para reciclarmos as nossas ideias, e buscarmos as respostas que estão dentro de nós mesmos, que o barulho tanto dos problemas, quanto de pessoas “palpiteiras”, não nos permite alcançar.

A vibração será positiva para a área afetiva, mas não espere por aventuras e prazeres desmedidos. De todo modo, figurativamente dizendo, aproveite o fim de semana para limpar suas “engrenagens internas”, refresque sua mente, descanse e concentre suas energias para que elas possam ser canalizadas assertivamente na concretização dos teus objetivos, que em breve poderão se materializar!

Desejo um excelente fim de semana.

Boa sorte!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

