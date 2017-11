Conselho para o fim de semana

A energia do fim de semana atrairá para a nossa vida algumas indecisões, momentos de fazer escolhas, tomar atitudes, não sendo possível postergar. É necessário nos recolhermos para refletirmos calmamente, não permitindo que opiniões alheias, interfiram em nosso julgamento.

É um momento de termos a consciência do quanto ainda não nos encontramos em determinadas áreas da nossa vida, pois a carta do tarô, O ENAMORADO, representa uma forte dose de confusão que estaremos sofrendo.

Para aqueles que estão presos demasiadamente à família, é uma boa oportunidade para “forçar” um impulso de individualidade, pois quando nossas famílias exercem um controle absoluto sobre nós, vivemos nossas vidas nos baseando naquilo que os nossos familiares desejam e/ou pensam ser o certo. A dependência precisa ser dissolvida e transformada em uma ajuda mútua, ou seja, recebemos apoio e o mesmo doamos, mas sem que isso interfira em nossas escolhas e nos desejos que temos em nossa vida.

Mesmo com a advertência do conselho, o fim de semana tende a ser bastante benéfico, pois estaremos em harmonia com nossos familiares e relacionamentos, os sentimentos de generosidade e fraternidade serão fortes, favorecendo muito a vivência de momentos carinhosos e de bem estar.

O isolamento para que sejam feitas as reflexões necessárias é importante, mas não deverá ser vagaroso, pois nos será dada a oportunidade para aproveitarmos os bons momentos, juntos daqueles que são importantes para nós.

Desejo um abençoado fim de semana!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

E-mail: [email protected]

Whatsapp: (11)96311-8553

Site: https://diegodimera.wixsite.com/dimera

Facebook: Dimera