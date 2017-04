Conselho para o fim de semana

A energia para o fim de semana influenciará uma retirada, um recolhimento, aqueles dias onde ficamos bem mais introspectivos do que extrovertidos.

A tendência é se concentrar nos assuntos de casa/família, aproveitar os momentos com poucas pessoas, os amigos mais chegados, mas que estarão sendo boas companhias!

A carta “A Justiça” do tarô, como sendo a regência principal do conselho, adverte sobre a manifestação da culpa desencadeada pelas ações negativas praticadas ultimamente, lembrando que todos serão julgados pelo bem e pelo mal praticado, e cada um receberá da vida, aquilo que merece.

Por um lado, por mais que doa, prevê o fim de ilusões nos relacionamentos, principalmente afetivos, onde será necessário resolver com determinação e coerência, tudo o que for necessário sem deixar resquícios.

Deve se fazer o que precisa ser feito ou a vida agirá à maneira dela, portanto, é de fundamental importância que buscar agir com coerência, e a falta de ações também desencadeará punições, não adianta ficar em cima do muro vendo o tempo passar.

Mas não é somente de advertências que o conselho carrega em si, ele também avisa encontrar entre algumas amizades, aquela especial que ajudará restaurar o equilíbrio, protegendo dos inimigos e a resolvendo problemas.

Por mais que a vida venha a cobrar consciência e fazer que se volte atenção para o uso adequado da razão, podem-se aproveitar bons momentos durante o fim de semana, mas sem excessos e sem aquela agitação desejada por muitos.

O momento é para arquitetar novos planos, investir em novas situações, lembrar que tempos tempestuosos passam e, após um momento de fragilidades e até de derrotas, retoma-se a vidas, na convicção de termos de agir com confiança plena para alcançar o sucesso.

O progresso e a estabilidade material que há muito tempo são esperados, certamente virão, em um ritmo lento, mas virão.

Não se pode ficar parado, repetindo os mesmos erros, batendo sempre nas velhas portas que nunca se abrem e nem irão se abrir.

Quer o novo? Siga um novo caminho! Faça diferente! Você é capaz de fazer o melhor.

Desejo um ótimo fim de semana!

