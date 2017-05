O conselho para o fim de semana enfatiza a precaução.

A energia não estará muito favorável, abrindo assim a oportunidade para a vinda de acontecimentos ruins.

Convém acima de tudo, evitar qualquer tipo de conflito, ou os resultados nada mais serão do que definitivos sem a oportunidade de voltar atrás e corrigir os erros.

O Arcano – A TORRE que rege o conselho nos adverte sobre quedas, (entende-se por posições sociais e financeiras), ruínas, sofrimentos desnecessários devido ao egoísmo, a perda de oportunidades vantajosas, e rompimentos amorosos sem a possibilidade de reconciliação.

A humanidade ao longo de seu desenvolvimento, sempre necessitou muito de luz, esperança e benevolência, mas, infelizmente, essa necessidade vem se tornando num grito estridente, cuja vibração pesada e nociva, vem afetando a todos, de várias formas, tanto comuns como também incomuns!

As pessoas racionalizam cada vez mais, e sentem cada vez menos, não dando nenhuma atenção à essência da vida.

A mesquinhez vibra feroz no peito de muitos, e quando a vida aplica a lei do retorno, se sentem no direito de assumir uma posição de revolta e de proclamar aos quatro ventos que está sendo injustiçado por tudo, por todos, e até mesmo por Deus!

O ser humano não evolui sem o sofrimento, sem antes ter de passar por crises existenciais e começar a dar valor ao que realmente é importante na vida. E para aqueles que ainda não atentaram às transformações que a humanidade passará, com as mudanças intensas que a nossa sociedade sofrerá, a queda será literal; vai doer um bocado!

A energia representada pela carta da torre é nociva e potencializará os efeitos das más ações, portanto, é aconselhável medir muito bem as atitudes, não se comprometer a nada que seja sério, não ser negligente com nada e com ninguém, pois em breve serão percebidas alterações diante da vida.

Outro ponto importante do conselho, é para que abram os corações na intenção de resolver quaisquer situações desagradáveis junto aos outros. Se a sua convivência familiar, seu relacionamento afetivo, suas amizades, não estão saudáveis, procure da forma mais serena possível, conversar e trabalhar sobre esses problemas.

O que não for resolvido e esclarecido dentro dos relacionamentos, implicará na dissolução deles, sendo percebido posteriormente, o distanciamento de algumas pessoas que se tem hoje na vida, e a pergunta é:

É isso mesmo que você deseja?

A energia, por mais que esteja densa, impele à tomada de consciência e a buscar reformar o terreno do hoje, para a construção de situações sólidas no amanhã.

Não queira somente iluminar a si próprio, ilumine também tudo ao seu redor, incluindo aqueles que mais necessitam.

Bom fim de semana!

