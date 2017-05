Conselho para o fim de semana

A energia do fim de semana estará oscilando constantemente, provocando mudanças tanto no humor como na vida das pessoas.

A Carta – A Roda da Fortuna, que estará regendo esse conselho, nos lembra que nada é permanente na vida, e que forças positivas e negativas estarão atuando ao mesmo tempo em nossas vidas, já aí que vem a idéia de oscilação.

De qualquer forma, por mais que as energias estejam atuando em caráter duplo, não estaremos caindo em estagnação, pelo contrário, os movimentos da vida estarão fluindo para nós, pois as rodas giram e não param.

O fim de semana será oportuno para marcar encontros, cuidar mais da imagem e do nosso ambiente, que tal fazer aquela faxina geral?

Aproveite para rever tudo o que você vem acumulando ultimamente e jogue fora o que não mais serve em sua vida, lembre-se que a energia precisa circular!

Outro conselho importante é que essa energia de dualidade, yin/yang, que estará sendo gerada e influenciando tudo e a todos, estará finalizando um ciclo na vida de muitas pessoas. Se você precisa, sente a necessidade de mudar a sua vida e se direcionar para o novo, o momento é este.

Procure entrar em sintonia com as forças do universo, encerrando em primeiro lugar, dentro de você mesmo, o que seja necessário.

Cometemos o erro em permitir que muitas coisas em nossas vidas perpetuem, achando que elas devem parar ou mudar por si só.

Não!

Você tem o livre-arbítrio, que é claramente o direito de escolha. Diga não ao que não mais te faz feliz e se determine ao novo que você merece.

Todos nós estaremos recebendo a oportunidade nesse fim de semana, para solucionarmos algumas questões importantes em nossas vidas, e iniciarmos um novo ciclo.

Deus sempre nos oferece oportunidades, basta que saibamos aproveitá-las!

Que a luz esteja em você e com você!

Bom fim de semana!