Conselho para o fim de semana

A energia do fim de semana será positiva, nos estimulando a enfrentar com mais convicção os nossos problemas, superando assim, as adversidades pela insistência e perseverança.

Para muitos, estará sendo revelados aqueles que estão na condição de “inimigos ocultos” e ou “pessoas mal intencionadas”, é quando fatos repentinos surgem, fazendo-nos parar para refletir sobre as razões que levaram algumas pessoas, a cometerem ações negativas para conosco.

São assim, eventos de “boa sorte”, ou quando as “máscaras caem” e conseguimos sair das teias de ilusão, que outros nos envolvem.

Desta forma, podemos compreender por nós mesmos, aqueles que vêm já algum tempo, sugando nossas energias, e se aproveitando seja da nossa companhia e ou da nossa boa vontade.

Por mais que a energia esteja positiva, estaremos identificando a outra face das pessoas, e podendo com força e determinação, agir contra aqueles que não são íntegros para conosco.

O nosso raciocínio estará claro e lúcido, portanto, permanecerá envolto nas teias de ilusão e situações fantasiosas, quem somente assim desejar.

Para aqueles que estejam enfrentando contratempos na vida, vão conseguir dominar a situação e encontrar as soluções de que tanto necessita, mas é importante que se avalie também, tudo ao redor, para se defender daqueles que fingem contribuir com nossas vidas, mas somente estejam “assistindo” os nossos conflitos.

A vibração que nos chega, estará alimentando as nossas esperanças, fazendo-nos crer na existência de uma luz no fim do túnel, e a buscarmos a potencialidade latente, dentro de nós.

Diante das dificuldades que vivemos em nossa sociedade, economia e em nossas vidas de forma em geral, devemos estar atentos ao máximo, quanto às falsas propostas. Lembre-se que se você já tem os teus problemas, os outros assim os têm também, e nem sempre as promessas de ajuda que recebemos, será enfim, cumprido.

Prometer soluções para a vida dos outros, é fácil.

Mas as palavras, são levadas pelo vento.

Como diz o ditado popular:

“Nem tudo que reluz é ouro”

Esteja atento!

Desejo um excelente fim de semana!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

