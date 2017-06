Conselho para o fim de semana

A vibração durante o fim de semana estará bem serena, a imaginação estará bem criativa, nos permitindo elevar os nossos pensamentos com maior facilidade, mantendo assim aquela sensação de paz para consigo mesmo e para com os outros.

Será favorecida toda a comunicação que abrange o íntimo, ou seja, teremos mais facilidade em usar as palavras certas, expressando o sentimento sincero de nossa essência, pois a nossa percepção diante da vida, e das situações que pela qual estamos envolvidos, estará bem mais clara e ativa.

Se deseja tomar atitudes importantes, ter aquela conversa decisiva para alcançar condições mais elevadas, não importando qual seja, o momento será propício.

Teremos também a sensação de um “cessar” por mais que temporário, dos altos e baixos da vida. Aquela oscilação constante e negativa, que nos envolve em atritos com os outros, principalmente com nossa família, será paralisado, reforçando a sensação de paz.

Dentro dessa “onda” de serenidade, estaremos recebendo também boas novidades junto aos nossos familiares e amigos mais próximos.

A vibração não estará impulsionando nenhum tipo de divertimento extremo, por mais que se tente criar agitações, os efeitos da mesma serão curtos.

Os divertimentos tendem a serem mais tranquilos, mas recarreguando o nosso emocional, nos permitindo descansar das atribulações vividas.

É sabido que pela existência e influência desta vibração, nada acontecerá sem que o primeiro passo seja dado por nós, em nos sintonizarmos com esta força. O livre arbítrio é uma lei inviolável e não pode forçar alguém a realizar algo contra a vontade, assim sendo, não adiantará querer absorver uma energia positiva, sem antes aceita-la e se abrir a ela.

“Como ouvir o cantos dos pássaros, se somente o barulho estarrecedor, soa em teus ouvidos”?

De todo modo, a vibração que nos será ofertada pelos movimentos constantes do universo, promoverá a vinda de uma semana bem mais tranquila, positiva e fértil para nós.

Que Deus abençoe a todos, infinitamente!

Bom fim de semana!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

E-mail: [email protected]

Whatsapp: (11)96311-8553

Site: https://diegodimera.wixsite.com/dimera

Facebook: Dimera