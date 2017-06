Conselho para o fim de semana

A energia para o fim de semana será positiva e um tanto agitada, estimulando todos a saírem do lugar!

Para aqueles que vivem correndo, pela responsabilidade de seus afazeres, não sentirão grande mudança, já que estão sempre ligados no 220V.

Essa agitação energética, favorece a realização dos esforços já empregados, trazendo também a concretização dos planos. Será um pouco mais fácil superar os obstáculos, identificando quais as melhores ações a serem tomadas.

Para aqueles que precisam de uma carga extra de energia, para fazer escolhas e agir com determinação, estarão sendo agraciados!

É o indício de um novo período, trazendo aquela sensação de leveza misturada com força, após o restabelecimento de alguma doença que em muito impossibilitou viver a vida, como se deseja.

Para os próximos momentos que nos chegam, estaremos mais confiantes e com uma maior vontade para realizar o que desejamos, e lutar contra tudo aquilo que não desejamos também! Pois o sucesso e a verdadeira liberdade são conquistados pela vitória sobre as circunstâncias. Já que a existência de cada pessoa nunca estará de fato completa, pois nossa missão neste mundo é evoluirmos constantemente, poderemos nos perceber pensando sobre a vida, principalmente em relação aos últimos acontecimentos que vivemos. É o chamado do “Alto” para assumirmos a importância devida das coisas, e fazermos o que seja necessário, para quebrarmos a inércia em algumas áreas.

De todo modo, o fim de semana será bastante propício para a vinda de novidades, sair, passear, viajar, encontrar aqueles que gostamos para o proveito de bons momentos!

Desejo a todos, um fim de semana abençoado!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

E-mail: [email protected]

Whatsapp: (11) 96311-8553

Site: https://diegodimera.wixsite.com/dimera

Facebook: Dimera