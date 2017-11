Conselho para o fim de semana: cuide da vida espiritual!

A vibração do fim de semana será bastante favorável para nos dedicarmos aos assuntos espirituais, à religiosidade, e a libertação de fardos através das forças do “Alto”, ou seja, através das orações que estarão “acionando” o EU superior, iluminando também a consciência.

A carta regente do conselho, O SUMO SACERDOTE, anuncia a vinda de alguém que vai prestar uma importante ajuda, momento que serão superados os obstáculos em nossas vidas e conseguiremos compreender melhor os motivos que provocaram algumas situações adversas. Neste sentido, é importante estar atento aos conselhos que surgirem, pois certamente nos ajudarão muito a termos a compreensão das atitudes que geraram os efeitos indesejados.

O fim de semana será benéfico, poderemos aproveitar momentos com alegrias, tendo conversas construtivas e “recarregar” as forças para a semana que se iniciará.

É importante refletir sobre todos os planos que se tem em mente, pois a vibração vai favorecer a percepção, contribuindo para ações assertivas na concretização dos objetivos.

Aproveite para melhorar os teus relacionamentos, resolver os maus entendidos, perdoar e buscar também o perdão, pois mesmo que nada volte a ser como foi um dia, não estará mais estagnando a sua vida e a dos outros, e nem mesmo, perpetuando aquela carga de sentimentos inférteis e destrutivos.

Você pode talvez, estar colhendo frutos amargos por escolhas e ações negativas, mas nada lhe impede de limpar o terreno da tua vida e semeá-la com novas sementes!

Desejo um bom fim de semana!



