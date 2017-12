Conselho para o fim de semana: dificuldades se transformam em aprendizados

A vibração do fim de semana poderá atrair situações complicadas, nas quais teremos que usar muito o tato e a diplomacia para resolvê-las.

A carta do Tarô, O ENFORCADO, indica aborrecimentos, decepções de toda espécie, perdas no plano material, e o sentimento maior sobre o peso dos fardos que se carrega na vida.

Não é aconselhável se comprometer em assuntos que envolvam dinheiro, pois certamente devido à vibração representada por este Arcano, traições e perdas serão sofridas!

É importante também evitar gastos desnecessários, as “farras” que muitos fazem nos fins de semana, pois o dinheiro que se gasta com irresponsabilidade, trará mais arrependimento do que satisfação.

Podemos até mesmo passar por alguns momentos de negatividades na saúde, como dores e indisposições.

Infelizmente esta carta é considerada uma das piores do Tarô, mas o lado positivo que ela carrega, (parece que não há, depois de tantos avisos enfadonhos), é de que todas as situações de crises que sofremos, provocam o desenvolvimento da nossa maturidade, nos tornando mais sábios, após as provações duras dadas pela vida.

O enforcado também avisa que nossas forças espirituais se elevarão, e é certo dizer que sempre em momentos tempestuosos, que recorremos mais à fé, e às orações a Deus.

É um momento em que situações difíceis nos levam a transformar as nossas vidas por atitudes ponderadas, sábias, que nos façam cortar as amarras que até então nos prendem e nos impedem de seguir livremente.

É um período de reflexão forçada, quando não encontramos meios de “fugir” e somos obrigados a resolver os mal-entendidos e a limpar as “sujeiras que muitos escondem debaixo do tapete”.

É certo também afirmar que após essa fase, muitas situações presas em nossas vidas se soltam, chegam as oportunidades e novidades que esperamos, e, com as realidades transformadas, teremos novas energias e condições para continuarmos trabalhando em nossos objetivos.

A vibração do fim de semana não criará situações negativas em nossas vidas, mas sim, trará à tona, o que realmente precisamos enfrentar e resolver DEFINITIVAMENTE.

Desejo que cada um consiga cortar os laços negativos que os amarram e se libertem de todas as situações que estão impedindo que a verdadeira felicidade possa ser sentida e vivida.

Bom fim de semana!

