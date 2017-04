Conselho para o final de semana

Para o fim de semana a energia estará bastante positiva no que se refere à realização e proveito dos desejos e prazeres, mas todo o excesso trará também o seu lado negativo, pois a irresponsabilidade sempre gerará punições.

A emoção estará bem liberta e a tendência é de muitos se soltarem ignorando um pouco a timidez. Para alguns, isso será um grande favorecimento devido à condição de poder tomar aquele fôlego e trabalhar sobre aquilo que deseja, sem “medo” de fracassar ou de se sentir rejeitado.

A vibração favorece mais o emocional do que o racional e é aí que se deve tomar cuidado para que as atitudes não sejam desenfreadas.

Encontros amorosos serão favorecidos, já que o emocional estará bem fértil, e aqueles que estão solteiros terão mais facilidade para encontrar companhia amorosa.

Mesmo cada indivíduo tendo plena consciência de suas dificuldades, o peso sobre os ombros será trabalhado para que haja uma vitória (mesmo que emocional), perante os problemas, ou seja, a convicção de que tudo dará certo, de aceitar os desafios e encará-los de frente, será bem mais possível.

O conselho, aqui, também se refere à luta interna que o ser humano trava ao longo de toda sua vida entre os opostos, o lado positivo e negativo, cada um inspirando ações e escolha do caminho a ser trilhado, seja ele bom ou ruim, apresentado pela vida.

Nenhuma escolha, nenhuma decisão deverá ser concretizada pelo impulso, convém, além de sentir o que cada opção apresenta, analisá-la e refleti-la friamente, (com as emoções à flora da pele, será difícil, mas não impossível de se fazer).

A vibração que regerá o fim de semana e os próximos dias trará maior vontade de viver a vida e empenho na conquista dos objetivos. A limitação será mais interna do que externa, dependendo de cada pessoa, arregaçar as mangas e ir à cima do que se deseja, claro que não negligenciando a moralidade.

Os desejos estarão mais intensos, provocando maior vontade de realizá-los!

Não se sabote. Você merece ser feliz e ter o “seu lugar ao sol”. Se precisava de incentivo para buscar suas realizações pessoais, ele estará atuando neste final de semana.

Tenha um feliz fim de semana!