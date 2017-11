Conselhos para a semana!

A vibração da semana não será negativa, e a carta do tarô, O JULGAMENTO, simbolizando a vibração do momento, vem anunciando um período de entusiasmo e exaltação!

Mesmo que se tenha de enfrentar os problemas, as deficiências, e toda a sorte de dificuldades que a vida oferece, tudo será superado sem aquela sensação de arrastar correntes e ou carregar o mundo nas costas.

O Julgamento do tarô, prenuncia uma vibração favorável para curas, para o restabelecimento da saúde, portanto, se você anda sentindo a necessidade de curar algo, tratar algo em você, terá condições favoráveis para isso também!

De todo modo, o que podemos esperar é uma influência muito forte em nossas vidas, que estará chamando a nossa atenção para o que realmente seja necessário para nós. É bem quando começamos a buscar a compreensão daquilo que devemos e ou precisamos realizar na vida.

Qual é a minha missão?

O que eu vim fazer aqui?

São algumas perguntas que podem “cair” com mais força em nossa cabeça nos dias que virão.

O que devemos esperar sem dúvidas, é que no JULGAMENTO, todos serão JULGADOS, independente pelo bem ou pelo mal que praticaram. Pelo que fizeram ou deixaram de fazer, portanto, também será uma semana onde estará sendo precipitadas as consequências das nossas ações, sendo elas positivas ou negativas.

Por outro lado, será uma boa semana para conquistarmos o que seja de fato do nosso merecimento, mas que vem sendo impedido e segurado pelo descaso de terceiros, isso implica muito em situações ligadas à justiça e questões de ordem burocrática, sendo assim, favorável a resolução de papéis e documentos.

A vibração da semana será positiva para alcançarmos as soluções que necessitamos, e receberemos a ajuda do ALTO, se assim formos merecedores.

Desejo uma ótima semana!

Texto: Diego Medeiros Raposo