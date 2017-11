Conselhos para semana!

A vibração da semana será positiva para todos nós, atraindo boas novidades que estarão inclusive, favorecendo a área material de nossas vidas.

A carta do MAGO do Tarô, nos aconselha a usarmos a nossa fé em todas as circunstâncias, pois temos a nossa disposição, todos os elementos e ferramentas para quando usados com sabedoria e benevolência, ajudar muito na solução dos nossos problemas.

Para aqueles que estão buscando um emprego ou melhorar as condições na profissão atual, certamente vão conseguir, tendo em mente que também muito trabalho estará tendo pela frente.

A energia da semana é favorável para os inícios, elaborar, criar, e se dedicar aos novos planejamentos!

Acredite na habilidade em seu interior, pois mesmo que você esteja passando por um período difícil na vida, tudo é possível ser trabalhado para uma conclusão benéfica!

Temos tudo o que precisamos à nossa disposição para alcançar a realização dos nossos objetivos, mas em muitos momentos, não conseguimos reconhecer ou acreditar nisso.

É importante estar atento também aos encontros, pois oportunidades estarão chegando para nós, através de alguém que virá em breve.

Desejo um início de semana, com muitos bons inícios para você!