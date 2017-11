Conselhos para semana!

A vibração da semana será positiva para todos nós, e representada pela carta do tarô, O SOL, simboliza a conexão máxima entre nosso consciente e inconsciente, o que nos permite realizarmos os nossos empreendimentos com grande assertividade e sucesso.

E já citando o sucesso, é uma carta que anuncia a felicidade, as realizações, a vitória em nossas questões!

Por outro lado, essa carta também avisa que muitas situações em nossas vidas, que até então, estão ocultas, serão iluminadas, esclarecidas, nos dando a capacidade para agirmos na solução de tudo o que esteja “escondido” e “negativo” em nosso caminho.

A vibração da semana favorecerá também a vida afetiva, pois serão dadas as condições para que os relacionamentos sejam energizados e melhorados!

Para aqueles que se encontram solteiros neste momento, certamente poderão encontrar uma nova pessoa, conquistando uma nova afeição que terá tudo para crescer e prosperar.

Será uma semana excelente para os encontros, no caso, com os amigos, onde muitos momentos de prazeres e divertimentos serão aproveitados. Novas amizades também estarão surgindo em nossas vidas, ampliando e melhorando o nosso círculo social.

A vibração favorecerá também os contatos profissionais, atraindo as oportunidades para as realizações materiais!

O conselho nos adverte sobre o orgulho, a prepotência e vaidade excessiva, que resulta na atração de energias negativas, daqueles que se sentem ameaçados ou tratados negativamente por nós. Sendo assim, é importante nos policiarmos, sobre os nossos defeitos, evitando que eles tenham o controle de nossas ações no mundo.

Mesmo que você esteja passando por muitas tempestades em sua vida, tenha a certeza de que em breve, as nuvens negras se dissipam, e o sol voltará a brilhar sobre você e sua vida.

Desejo uma ótima e abençoada semana!