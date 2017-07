Continuam abertas as inscrições para o Concurso Miss e Mister Melhor Idade de São Roque

“És um dos deuses mais lindos”, cantou Caetano Veloso em sua mais perfeita tradução do tempo. Acertou em cheio. A beleza não tem idade e a idade é uma experiência bela.

Acontece no próximo dia 23 de julho, no São Roque Clube, o Concurso de Miss e Mister da Melhor Idade de São Roque. As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas até o dia 19/07, no CCI (Centro de Convivência do Idoso) e na Rede de Farmácias Pharmalins.

Para participar, basta ter idade a partir de 60 anos completos, morar ou ser natural de São Roque e apresentar RG e comprovante de residência no ato da inscrição.

A realização é do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura da Estância Turística de São Roque.