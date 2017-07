Convênio assinado na Casa Civil libera R$ 1 milhão para obras em São Roque

O prefeito Cláudio Góes esteve na última semana no Palácio dos Bandeirantes, para a assinatura de cinco convênios, no total de quase R$ 1 milhão, com a Secretaria de Estado da Casa Civil. O dinheiro, proveniente de emendas parlamentares, contempla projetos de infraestrutura e saúde São Roque.

Os recursos advindos dessas emendas serão utilizados na compra de uma ambulância, no asfaltamento de ruas do bairro de Gabriel Piza, na recuperação das pontes no bairro do Guaçu e Vila Maciel, no recape da Av. Aracaí e na pavimentação de vias no Distrito de São João Novo.

Os convênios assinados por Claudio Góes são provenientes de emendas parlamentares dos deputados estaduais, Gil Lancaster (DEM), Rogério Nogueira (DEM), João Caramez (PSDB), Maria Lucia Amary (PSDB) e Marcio Camargo (PSC).

No total 121 cidades foram beneficiadas, a partir de convênios assinados com o Governo de São Paulo. Ao todo, o governador Geraldo Alckmin firmou 144 acordos no valor de R$ 17 milhões em convênios, com repasse a 5 secretarias. Do total de parcerias firmadas, 87 são destinadas à pasta da Saúde.

“Saúde é prioridade da população, é necessidade da população. Mas também assinamos convênios na área do desenvolvimento social, para o conjunto de políticas públicas sociais, para a área de esporte e também para a infraestrutura, para ajudar as cidades a recuperarem a sua infraestrutura”, disse o governador Geraldo Alckmin.

O prefeito Claudio Góes agradeceu o apoio e comemorou as novas conquistas.

“Quero agradecer ao governador Geraldo Alckmin e também aos deputados que através de contatos com vereadores e o carinho com a cidade, destinaram emendas parlamentares que farão diferença em nossa infraestrutura e saúde”.