Convênio para finalização da segunda fase de reforma da Brasital é assinado

O prefeito Cláudio Góes assinou na sexta-feira, 14, convênio junto ao Dade no valor de R$ 749.523,31, para a segunda fase das obras de revitalização do CECT Brasital durante evento realizado no Palácio dos Bandeirantes. A obra que teve início no mês de janeiro contempla a troca do piso do salão Darcy Penteado que tem previsão de entrega para os próximos meses.

Além dos convênios do Dade, também foram assinados repasses no valor de R$ 11,4 milhões, feitos por meio do Fundo de Interesse Difuso (FID), contemplando cinco projetos.

“A gente busca acelerar ao máximo os projetos e documentação. Nós queremos o mais rápido possível assinar todos os convênios deste ano e ainda regularizar os convênios anteriores”, afirmou o governador Geraldo Alckmin no evento realizado no Palácio dos Bandeirantes.

A primeira fase do projeto contemplou a troca do telhado e das estruturas tanto do auditório Gentil de Oliveira quanto do salão Darcy Penteado.

“A importância da recuperação e revitalização do CECT Brasital é de suma importância, tanto para cultura, quanto para a história da cidade. Assim, quando a reforma estiver concluída será mais um espaço a disposição dos artistas de nossa cidade”, destacou Cláudio Góes.

São Roque ainda será contemplado com o desbloqueio de convênios que foram firmados na gestão passada e estavam na eminência de serem perdidos, como a fase 1 da pavimentação da Estrada do Caetê e a construção da Pista de Skate no final da Av. Aracaí.

O evento realizado no Palácio dos Bandeirantes contou com a presença do governador Geraldo Alckmin, do secretário de Turismo, Laércio Benko, do secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, Marcio Elias Rosa, do chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, além de deputados, prefeitos e lideranças políticas.