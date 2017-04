Corpo de Bombeiros e Prefeitura deverão punir quem provocar incêndio florestal

Nesta época do ano, meses que compreendem o outono e o inverno, é notório o aumento de queimadas em São Roque e região. Para os menos avisados tal prática é crime municipal, segundo a Lei 3.335, de autoria do ex-vereador “Marquinho Chula”, e sancionada pelo ex-prefeito Efaneu.

É importante esclarecer que a área de atuação do Corpo de Bombeiros da cidade se estende aos municípios de São Roque, Mairinque, Ibiúna, Alumínio e Araçariguama, o que torna quase impossível a ação dessa força protetora na contenção desses eventos, visto que, além da vastidão territorial o efetivo diário se resume a nove soldados por turno, tendo ainda que socorrer acidentes tanto na Castello Branco, da divisa de Santana de Parnaíba a Itu, quanto na Rodovia Raposo Tavares do km 46 ao 82, incluindo-se aí a Rodovia Bunjiro Nakao, até a divisa com Piedade, sem falar nas estradas vicinais que cortam nosso município.

Como nos primeiros dias do mês de abril muitos incêndios florestais aconteceram em São Roque, a Prefeitura e a unidade local do Corpo de Bombeiros se uniram no sentido de coibir os causadores dessas tragédias ambientais.

A partir de agora, o Corpo de Bombeiros irá comunicar a Divisão de Fiscalização da Prefeitura que deverá autuar os infratores com base na lei 3.335 de 2010.

Regras básicas de segurança

Manter terrenos limpos e sem materiais combustíveis, ao observar o aparecimento de focos de incêndio, avise imediatamente o Corpo de Bombeiros e/ ou Defesa Civil, não tentar combater um incêndio sozinho, não jogar pontas de cigarros acesos em terrenos baldios, bem como em margens de rodovias. Elas podem causar grandes incêndios e evitar fogueiras próximas à vegetação.

Queimadas prejudicam a visibilidade de motoristas, nas ruas e, principalmente, em rodovias, podendo causar grandes acidentes;

Junho e julho são meses de festejos, então, os cuidados devem ser redobrados, pois, cabe salientar que soltar balões é crime ambiental e está previsto na Lei Federal.

Em caso de emergência ligue 193, mantenha-se calmo, diga seu nome, número do telefone que está usando. Se for orelhão, diga o número que está escrito no aparelho, informe ao atendente a sua emergência e passe o maior número de dados possível, assim feito aguarde a confirmação do atendente.