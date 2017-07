Correção de vazamentos nas unidades de saúde gera economia de 105% nas contas de água do município

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque, reduziu os gastos com contas de água nas Unidades de Saúde em cerca de 105% no ano de 2017. Para 2018 a economia deverá ser ainda maior, pois em cinco meses de 2017 as contas estiveram acima do custo normal por vazamentos identificados no Centro de Saúde II e em outras unidades do Departamento de Saúde.

“Nossa equipe percebeu diferenças significativas nas contas de água de imóveis com estruturas similares. A partir daí teve início esse trabalho que já resultou em economia e, provavelmente, resultará ainda mais”, comenta Carla Rogéria Agostinho, Diretora de Finanças.

A Prefeitura identificou um consumo excessivo no Centro de Saúde II nos meses de fevereiro, março e abril com valores somados de R$ 33.587,02, sendo assim acionou o Departamento de Obras que identificou um vazamento na unidade. Sanado o problema a conta de água do local caiu de R$ 16.585,55 no mês de março para R$ 8.839,77 em abril e R$ 676,77 em maio.