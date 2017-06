“Corrida Solidária em prol da Elena” será neste domingo

Vem aí a “Corrida Solidária em prol da Elena”, um evento realizado pelo Departamento de Esportes de São Roque com a missão de ajudar na arrecadação de fundos para a cirurgia da menina Elena Miguel, 2 anos. O evento acontecerá neste domingo, dia 11 de junho, no Estádio Quintino de Lima. Além da corrida, também será realizada uma caminhada.

Tanto a corrida quanto a caminhada terão um percurso de 6km e a largada está marcada para as 8h. Como o evento será beneficente, não haverá premiação. Os organizadores só pedem para que todos usem camiseta branca no dia do evento.

As inscrições poderão ser feitas antecipadamente através de doações via depósito bancário diretamente na conta da Elena, e qualquer valor a partir de R$10,00 será válido e bem vindo. Após a realização do depósito, a pessoa deve apresentar o comprovante no Departamento de Esportes (Estádio Quintinão) para efetivar sua inscrição e receber seu bóton. Outra opção é fazer a inscrição no dia do evento.

Conta para o depósito

Banco do Brasil (001)

Agência: 523-1 Conta Poupança: 124593-7

Elena Noggerini Andreoli Miguel

Informações pelo telefone (11) 4712-3741