CPFL investiu R$ 5,1 milhões na rede elétrica de São Roque e região

A CPFL Piratininga, distribuidora da CPFL Energia que atende mais de 1,70 milhão de consumidores em 27 municípios do interior e litoral paulista, investiu R$ 5,1 milhões na modernização, manutenção e expansão de seu sistema elétrico no acumulado do ano até setembro de 2017 nos municípios de São Roque, Alumínio, Araçariguama e Mairinque contribuindo para aumentar o nível de conforto e qualidade do serviço para os mais de 68,2 mil clientes atendidos na região.

Para seguir elevando a qualidade no fornecimento ao consumidor, a CPFL Piratininga investiu R$ 1 milhão em ligação de consumidores na área urbana e rural, por meio da instalação de novos medidores e extensão da rede elétrica. Isso possibilitou o acréscimo de 886 novos consumidores no município ao longo de 2017 até setembro.

Em manutenção e melhorias, foram investidos aproximadamente R$ 3,5 milhões. Deste montante, a concessionária destinou R$ 2,3 milhões em ações como manutenção programada ou emergencial, substituição de transformadores e no plano de manutenção. Por sua vez, os investimentos em melhoramentos nas redes primária e secundária e instalação de novos equipamentos somaram mais de R$ 1,2 milhão.

Para suportar o crescimento do mercado e garantir a qualidade dos serviços, a distribuidora ainda investiu outros R$ 523 mil em ampliação da capacidade de subestações e linhas de transmissão e em adequação de capacidade da rede de distribuição, tornando o sistema elétrico da região mais flexível e robusto.

A CPFL Piratininga segue no desenvolvimento de projetos especiais, os quais consistem em planos de modernização das redes de transmissão e distribuição e em projetos focados em smart grid (redes inteligentes). Para essas ações, a distribuidora dedicou cerca de R$ 30 mil de investimento.

Os investimentos da CPFL Piratininga estão alinhados com os objetivos da CPFL Energia em sempre prestar serviços de alta qualidade para os consumidores, alinhando robustez e confiabilidade no fornecimento de energia com desenvolvimento regional, de acordo com o presidente da distribuidora, Carlos Zamboni Neto.

“A CPFL Piratininga atua intensamente para prover aos seus consumidores a mais elevada qualidade no fornecimento de energia elétrica. Para isso, tem a prática de investir continuamente em melhorias, na manutenção e no desenvolvimento de novos projetos que irão colaborar para atingir esse objetivo e suportar o crescimento da demanda em função do desenvolvimento das cidades que atende”, afirma Zamboni.

Expansão dos investimentos e qualidade do serviço

No acumulado de 2017 até setembro, a CPFL Piratininga aplicou R$ 141,2 milhões, crescimento de 48,6% na comparação com igual período do ano passado. Considerando os investimentos em suas nove concessionárias, o Grupo CPFL destinou R$ 1,26 bilhão para o segmento de distribuição entre janeiro e setembro deste ano, aumento de 78,3% em relação ao mesmo intervalo em 2016. Para 2017, a previsão da companhia é investir R$1,895 bilhão nos 679 municípios atendidos por suas distribuidoras.