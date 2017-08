CRAS de Maylasky promove dinâmicas com o Grupo Laços de Amizade

Os cidadãos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas – Grupo Laços de Amizade, do CRAS de Maylasky participaram de diversas dinâmicas, em uma atividade externa.

Aplicar dinâmicas de grupo em idosos e grupos da terceira idade vem se mostrando uma atividade produtiva pois estimula os sentidos, promove a integração e a coordenação motora.

O grupo, no qual participam pessoas com sessenta anos ou mais, realizou a atividade em um ambiente totalmente conectado com a natureza. O evento aconteceu no Estádio Municipal Benedito de Jesus Albuquerque – “Pé de Vento”, em Maylasky.

A intenção das dinâmicas foi desenvolver a criatividade, o equilíbrio, a agilidade e a lateralidade, além da interação do grupo em nível social. “As participantes desfrutaram, com muito prazer, desta manhã com as amigas e amigos. Durante todo o ano elas participam de encontros semanais, onde são desenvolvidas diversas atividades”, disse a sócio-educadora Tania.

Para o psicólogo Carlassara, “a interação social gerada entre os idosos desenvolve o senso de bem-estar nos mesmos, assim como a melhora no funcionamento físico. ”

Para a Coordenadora Deise, “a interação promovida nas atividades gera um retorno extremamente significativo a cada um dos participantes. ”

O Grupo Laços de Amizade tem seu encontro no CRAS de Maylasky, todas às quartas-feiras, dás 8h30 às 10h30.