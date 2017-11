CRAS de Maylasky realiza passeio pelo rio Tiête na cidade de Anhembi

70 usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas (Grupo Laços de Amizade), para Adolescentes e Jovens (Grupo Ação Jovem), Artesanato e Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) do CRAS de Maylasky realizaram um passeio de barco pelas águas do Rio Tietê na cidade de Anhembi-SP. A atividade teve como objetivo educar e conscientizar sobre os valores históricos, culturais e ambientais do Rio Tietê que é o maior e mais importante do estado, além de estimular a convivência social, autonomia e exercício da cidadania.

“Para os usuários do CRAS Maylasky, essa atividade teve como objetivo despertar as potencialidades para aspectos criativos e sociais, estimulando a socialização, o compartilhar de experiências, a sensibilidade, as emoções, a comunicação, o aprendizado de coisas novas, permitindo-lhes uma vida ativa”, explica a Coordenadora do CRAS Maylasky, Deise.

Por três horas o passeio Ecológico e Cultural no Barco Odisséia Santa Maria contou com almoço a bordo, muita música e diversão para os seus passageiros. A todo momento o comandante da embarcação dava explicações sobre a navegação, sobre os rios que faziam afluentes com o Tietê e sobre a fauna e flora local.

Para o Psicólogo Carlassara, “o lazer para as pessoas idosas pode ser visto como uma forma de amenizar as consequências trazidas pelo processo de envelhecimento, tentando resgatar autonomia e autoestima, podendo aumentar a satisfação e a vontade mínima de viver, e, para os jovens o prazer e a descoberta de coisas novas e de vivenciar novas experiências”.

Essas atividades são fundamentais para a formação integral dos usuários do CRAS, sendo essencial primar pela qualidade de vida e optar por atividades que façam bem ao corpo e a mente. São também importantes para a socialização onde a convivência em ambientes e situações desvinculadas faz com que os indivíduos voltem do passeio com mais desejo de continuar aprendendo sobre os temas.

Para a Socioeducadora Tania e a Assistente Social Rosely, “os principais objetivos dessa atividade foi de promover o acesso à cultura, preservação do meio ambiente, convivência social, autonomia, exercício da cidadania, crescimento e envelhecimento ativo”.