CRAS de Maylasky realiza visita aos monumentos históricos de São Roque

Com a participação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens – Grupo Jovens em Ação e Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas – Grupo Laços de Amizade, os técnicos do CRAS de Maylasky realizaram no dia 17 de maio, um passeio para conhecimento dos pontos turísticos de São Roque, que englobou a visita ao Sítio e Capela de Santo Antonio, Igreja da Matriz, Estação Ferroviária e Roteiro do Vinho. Ensinar não é apenas transmitir conhecimento, mas, é permitir ao aluno momentos de re-elaboração do saber dividido, permitindo o seu acesso a esses saberes e contribuindo para a sua atuação como ser criativo no processo histórico-cultural da sociedade.

Com o intuito de mostrar que o indivíduo possa ter conhecimento de suas próprias raízes e conscientemente saber da relevância das mesmas para suas vidas, passarão a valorizar esse conhecimento transmitindo-o para as gerações futuras, isso evitará que sejam esquecidas ou adormecidas.

O CRAS Maylasky é então, o promotor desses conceitos como forma complementar as vivências, que ajudam ampliar a visão que se tem do mundo, afirma a Coordenadora Deise Pires.

Para o psicólogo José Joaquim Carlassara, os passeios são fundamentais para a formação integral tanto dos jovens quanto dos idosos. As atividades culturais – como visita a museus, passeios a lugares históricos ou ida ao teatro – ampliam a visão de mundo e a bagagem de conhecimentos.

São também importantes para a socialização – jovens e idosos podem conviver em ambientes e situações desvinculadas – e para a motivação, porque faz com que jovens e idosos voltem do passeio com mais desejo de continuar aprendendo sobre os temas.

Os passeios culturais são uma forma de conhecer o patrimônio, de resgatar as culturas, costumes, tradições, crenças, mostrando valores de cada cidade. Por isso é preciso valorizar as suas tradições e preservar o seu patrimônio não apenas para o bem da cidade, mas para o bem de todos, afirma a sócio educadora Tânia Farinassi.

Estimular o jovem e o idoso a conhecer a cidade onde vive e ampliar o seu repertório cultural é mais um dos objetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Laços de Amizade e o Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens – Grupo Jovens em Ação, conclui a Assistente Social Rosely Garballos.

Assim sendo, o CRAS de Maylasky em suas propostas tem diversas atividades culturais e passeios, para despertar o sentimento de pertença ao bairro e à cidade e suas possibilidades de interação cultural.

Essa atividade proporcionou um momento de descoberta, pois muitos nunca tinham visitado esses locais, além de sido uma oportunidade para os jovens e idosos se reconheceram como parte da cidade, onde será destacada ainda importância de mostrar aos jovens e idosos a possibilidade de circular pela cidade e usufruir de tudo que ela pode oferecer em termos de cultura e diversão.