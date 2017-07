Cuidado afetivo na creche é tema de encontro entre profissionais da educação básica

O Departamento de Educação da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, através da Divisão de Educação Infantil, realizou no CECT Brasital, no dia 30 de junho, o Encontro de Auxiliares da Educação Básica, que abordou o tema “O cuidado afetivo na creche” desenvolvido pelo psicólogo especialista em comportamento humano, Carlos Henrique Lambiazzi, que palestrou voluntariamente.

O encontro promovido bimestralmente tem como objetivo formação para esses profissionais da educação, que atuam como auxiliares nas creches municipais atendendo crianças de 0 a 3 anos de idade. A palestra proporcionou momentos de reflexão muito valiosos sobre a importância do afeto no trabalho com crianças pequenas.

Em um dos momentos da palestra, Lambiazzi destacou um ponto muito discutido no universo infantil. “Nos anos 50 alguns médicos renomados orientavam as mães a não dispensarem a seus filhos afeto algum, pois alguns estudiosos defendiam a tese de que o excesso de afeto deixava as crianças dependentes, enfraquecendo o comportamento humano e até hoje, infelizmente, muitos tem isso como verdade absoluta”, disse.

A expressão “deixa chorar que fortalece os pulmões”, muito dita ao longo de décadas, também foi citada pelo especialista como algo que não deve ser seguido. “O comportamento de uma criança é ativado principalmente pela dor, fadiga, por qualquer coisa que cause medo, ou também por uma mãe inacessível. E o comportamento básico do ser humano é a capacidade para construir vínculos que já está presente no bebê em seu nascimento e permanece até a velhice. E na creche não é diferente. A responsabilidade dos educadores em cuidar do bem mais precioso de cada pai e mãe, lhes dando afeto e carinho, é muito grande. A falta de afeto pode causar a uma criança não só problemas psicológicos, como também desenvolver doenças físicas”, explicou Lambiazzi.

Além da palestra, apresentações musicais foram realizadas pelo músico e professor de violão da Divisão de Cultura, Celso Ricardo de Andrade, com seus alunos do curso de violão e o cantor Adalberto Fontebassi. No período da tarde foi a vez do Sr. Carlos Leme, integrante do Grupo de Choro, Seresta e Serenata de São Roque, acompanhado por Celso ao violão, encantarem os presentes.

Formação para estagiários

No mesmo dia aconteceu o encontro de formação pedagógica para um grupo de 200 estagiários que atualmente, realizam estágio remunerado nas escolas da rede municipal e ensino. Os estagiários foram divididos em duas turmas, sendo uma pela manhã e outra à tarde.

Para este encontro, os assuntos escolhidos foram: “Contação de Histórias”, Oficina desenvolvida pela Prof.ª Sandra Maria Camargo – Professora da Educação Infantil, e a segunda teve o tema “Orientação e Mobilidade com técnicas específicas para o ambiente escolar”, ministrada pela Prof.ª Leila Reis da Silva – Professora da Sala de Recursos da EMEF Tibério Justo da Silva, em Maylasky.

Os encontros de formação para estagiários do Departamento de Educação têm o objetivo de oferecer informações inerentes ao cotidiano escolar, ampliando a formação dos estagiários que atuam com os alunos da rede municipal de ensino.