Cuidado com o meio ambiente é tema de Projeto Social da Marginal

O Departamento de Bem-Estar Social da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, realizou na última semana, no Largo dos Mendes, a apresentação do projeto social referente as obras de reconstrução da marginal. A ação é uma contrapartida exigida pela Caixa Federal e em São Roque o tema escolhido foi: “Mãos à obra – Meio Ambiente e Mobilidade urbana”.

Durante o evento a comunidade teve acesso a informações sobre a forma correta de seleção do material reciclável, apresentação da fanfarra da Escola Profª Maria José Ferraz Shoenacker, distribuição de material sobre a coleta seletiva realizada pela COOPERSOL (Cooperativa de Reciclagem de São Roque), entre outras atrações. A CIA BURUCUTU, organizadora do evento, apresentou uma peça infantil enfatizando o tema do cuidado com o meio ambiente e o lixo reciclável.

Cerca de 300 pessoas participaram do evento, que teve a distribuição de algodão doce, pipoca e a livre utilização de brinquedos infláveis montados na praça. Autoridades e representantes do executivo também participaram da ação. Todas as atividades estão sob a orientação da CIA BURUCUTU empresa especializada na realização deste tipo de projeto.

“Não queremos apenas um evento pelo evento. Todo o projeto, que tem a duração de sete meses, traz um caráter sócio educativo e também de prevenção para que nossa cidade seja mais consciente sobre o tema do meio ambiente”, ressalta Marcia Nunes, Diretora do Departamento de Bem-Estar Social da prefeitura.