Cursinho Popular de São Roque inicia suas aulas

No último sábado, 29 de julho, foram retomadas as atividades do Cursinho Educação Popular de São Roque (CEP-SR). O Cursinho é uma política pública municipal que promove curso pré-vestibular gratuito que visa a aprovação de seus estudantes nas melhores universidades do país (USP, Unicamp, Unesp, Fatec e Federais).

Com uma trajetória de seis anos na cidade de São Roque, o projeto do Cursinho, atendeu, no decorrer desse período, mais de 1.300 vestibulandos e alcançou cerca de 400 aprovações em instituições universidades de qualidade.

Na aula inaugural, os 80 vestibulandos selecionados assistiram palestra do idealizador do projeto, o prof. Dr. Rogério de Souza, sobre a proposta do Cursinho e dicas para a aprovação nos principais vestibulares do Brasil. O vereador Júlio Mariano, defensor do projeto, participou do início das atividades e destacou a oportunidade que esses estudantes estão tendo ao se prepararem para os exames do país em um Cursinho com números expressivos e fama reconhecida.

“Alunos agarrem esta ferramenta com muito empenho, que esta é a oportunidade de vocês terem acesso às melhores universidades e faculdades de nosso país”, finalizou o vereador.

Também estiveram presentes ex-alunos que hoje frequentam os bancos escolares das diferentes universidades brasileiras. Estes falaram das características dos seus respectivos cursos e a necessidades dos vestibulandos estudarem não somente no período que se encontram no Cursinho, mas também em outros horários.

As aulas do Cursinho Popular ocorrem aos sábados, das 8h às 17h10, nas dependências do Centro Educacional e Cultural Brasital (av. Aracaí, 250, Centro – São Roque/SP). Além das explanações com professores experientes nessa modalidade de ensino (na condição de voluntários), todos os alunos receberam, gratuitamente, apostilas para acompanhar os conteúdos ministrados.