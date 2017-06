Cursinho Popular oferece 80 vagas em São Roque

A inscrição para o Cursinho Educação Popular de São Roque (CEP-SR), mais conhecido como Cursinho da ETEC, será de 05 a 14 de junho de 2017, das 9h às 12h e 13h às 16h, no Departamento de Educação, nas dependências do Centro Educacional e Cultural Brasital (Av. Aracaí, 250, Centro, São Roque/SP).

Para este ano o cursinho pré-vestibular gratuito oferecerá 80 (oitenta) vagas e as aulas ocorrerão aos sábados, das 8h às 17h10, no CEC Brasital, São Roque.

Além de aulas desenvolvidas por professores titulados e experientes (todos voluntários), o Cursinho fornecerá, também gratuitamente, material didático online para o acompanhamento dos conteúdos desenvolvidos.

Para se inscrever, os interessados devem apresentar originais e fotocópia de: comprovante de residência no município de São Roque, RG, Histórico Escolar do Ensino Fundamental e Histórico do Ensino Médio (ou Declaração provisória de matrícula na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio para aqueles que estão cursando essas séries). A Taxa de Inscrição: 100 (cem) folhas de papel sulfite.



O Cursinho em 2017

O Cursinho Educação Popular de São Roque é um projeto socioeducativo que visa preparar os estudantes da rede pública de ensino da cidade para disputar as concorridas vagas nas universidades e faculdades públicas e bolsas de estudo nas instituições particulares.

Criado em 2010 a partir da iniciativa de professores da região, o Cursinho, nesses 7 anos de existência, atendeu quase 1.400 estudantes e possibilitou a aprovação de mais de 450 vestibulandos nas melhores universidades e faculdades do país.

Devido à crise econômica que assola o país e o contingenciamento que atinge a cidade de São Roque, para o ano de 2017 reduziu-se o número de vagas ofertadas e concentrou-se as aulas nos finais de semana (sábado). Maiores informações: (11) 4712-8177 (ramal 221), com Fernanda ou endereço eletrônico Facebook: CEP São Roque – Educação Popular.