Curso de extensão na UFSCar tratará da cultura caipira

Neste segundo semestre, o Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferecerá o curso de extensão “O universo caipira”, cujo objetivo é possibilitar o contato e a compreensão da cultura caipira, entendida como uma das identidades do interior do Estado de São Paulo.

Ofertado como Aciepe (Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão), o curso tem 15 vagas para estudantes de graduação da UFSCar (inscrições já encerradas) e outras cinco para quaisquer outras pessoas interessadas (servidores e estudantes de pós-graduação da UFSCar e integrantes da comunidade externa com Ensino Médio completo).

O curso terá início com aulas expositivas e discussões sobre a cultura caipira, partindo do conceito de cultura e buscando o entendimento das especificidades da cultura caipira, a partir de autores como Antonio Cândido, Carlos Rodrigues Brandão, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Monteiro Lobato, Cornélio Pires, Ivan Vilela e José de Souza Martins, dentre outros.

Os debates seguem com reflexões sobre o folclore e as formas de expressão da cultura espontânea de origem campesina, como os “causos”, a medicina doméstica, a culinária, os seres fantásticos, a religiosidade. Também haverá a produção de fotografias que, ao final, comporão exposição junto com objetos que se apresentam como referências da cultura caipira.

O curso é coordenado por Neusa de Fátima Mariano, docente do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades (DGTH-So). São 60 horas de atividades presenciais, com horário a ser definido no primeiro encontro, que acontece no dia 5 de setembro, às 15 horas, no Laboratório de Pesquisa e Estudos em Geografia Humana (LaPEGeo) do Campus Sorocaba da UFSCar. As atividades acontecerão até o dia 12 de dezembro.

As pessoas interessadas em participar devem enviar, no período de 21 a 29 de agosto, carta com uma breve apresentação curricular e do interesse na atividade. A carta deve ser enviada para o e-mail [email protected] , por meio do qual também podem ser solicitadas outras informações.