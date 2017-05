Curso de modelagem industrial tem inscrição prorrogada até junho

As inscrições para o curso de modelagem industrial de calça foram prorrogadas até o dia 09/06, e o curso terá início em 19/06. Promovido pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São Roque, em parceria com o Senai, o curso terá uma carga horária de 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas diretamente no Fundo Social de Solidariedade, localizado no Paço Municipal (Rua São Paulo nº 966 – bairro do Taboão).

São requisitos básicos para participar do curso: idade mínima de 18 anos, ter concluído a 4ª série do ensino fundamental ou curso de auxiliar de modelista, modelagem de roupa ou comprovar conhecimento prático.

Deverão ser apresentados no ato da inscrição: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e escolaridade. O Curso terá início no dia 19/06, e as aulas serão, as segundas, quartas e sextas das 8h às 12h.

Para participar os interessados terão que atender os pré-requisitos do curso, juntamente com toda a documentação exigida. Mais informações no Fundo Social de Solidariedade, pelo telefone (11) 4784-8526.