Defesa Civil lança a Operação Chuvas de Verão 2017/2018

A Defesa Civil do Estado de São Paulo iniciou na sexta-feira (1º de dezembro) a “Operação Chuvas de Verão”, que se estende até 31 de março de 2018. A iniciativa tem o propósito de preservar vidas e reduzir danos humanos, materiais e ambientais, principalmente no período de chuvas que se aproxima.

O lançamento da ação aconteceu em evento no Palácio dos Bandeirantes, no qual foram entregues a 49 municípios cartas de suscetibilidade, elaboradas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), e setorizações de risco, elaborados pelo IPT por meio de contratação da Defesa Civil Estadual.

Durante a “Operação Chuvas de Verão” são deflagrados os Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDCs), específicos para escorregamentos e inundações, com o objetivo de prevenir e mitigar os impactos associados aos eventos típicos do período chuvoso.

Ao todo, serão operacionalizados oito planos preventivos, que abrangem os 175 municípios mais vulneráveis do Estado, sendo um específico para inundações (Vale do Ribeira) e sete para escorregamentos (Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, Região de Campinas, Região de Sorocaba e Região de Itapeva).

Além dos municípios citados, todos os demais são diariamente monitorados e assistidos pela Defesa Civil Estadual. Para preparar os agentes municipais que operam os Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDCs) são realizadas Oficinas Preparatórias para a Operação Chuvas de Verão.

As oficinas funcionam como treinamento das práticas preventivas e operacionais para minimizar os efeitos de eventos como deslizamento de terra e inundações. Desde 2015, no mesmo período, ocorre a atuação conjunta de diferentes agências do Estado e município de São Paulo no Centro Integrado de Comando e Controle – CICC (Rua Jorge Miranda, 568, São Paulo/SP).

Essa integração tem como objetivo a consolidação de forma integrada de um sistema de preparação e resposta a eventos adversos, decorrentes dos fenômenos naturais típicos do período de verão, visando, assim, a otimização e integração dos trabalhos para obtenção da maior eficácia e produtividade dos recursos humanos e materiais.

Para o verão de 2017/2018 a população conta ainda com a nova ferramenta disponível em todo o Estado para auxiliar a Defesa Civil a emitir alertas de riscos de desastres via SMS diretamente à população. O serviço foi desenvolvido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e está sendo implementado em São Paulo pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/SP).

Desde o dia 16/11, todos os usuários de celular do Estado de São Paulo estão recebendo gradativamente uma mensagem SMS informando sobre a ativação do sistema. Para se cadastrar, a pessoa só precisa responder essa mensagem com o número do CEP de interesse. Com isso, o cidadão passa a receber alertas sempre que a Defesa Civil identificar uma probabilidade de risco mais severa na área que abrange o CEP indicado.

O cadastramento poderá ser feito a qualquer tempo, mesmo que a pessoa não receba a mensagem inicial. Basta enviar um SMS para o número 40199, escrevendo o CEP de interesse. Para cadastrar mais de um CEP, é necessário enviar uma mensagem por vez. Não há limite para a quantidade de CEPs que podem ser cadastrados.

Os alertas são curtos, com até 160 caracteres, e visam apenas informar sobre um possível risco. A qualquer momento, a população pode buscar informações detalhadas no site da Defesa Civil estadual, incluindo orientações sobre o que fazer em cada situação.

A vantagem do sistema SMS é que ele é acessível nos celulares mais simples, sem necessidade de smartphones ou pacote de dados. Por isso, seu alcance é potencialmente maior.