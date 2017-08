Deixe definitivamente de ser a vítima do mundo!

A grande dádiva de se conhecer está em conseguir decidir ser feliz. Parar de dedicar tempo e energia ao que supostamente as pessoas fazem, pensam ou dizem sobre nós e dirigir nossa percepção ao que realmente acontece dentro, porque é lá que reside o nosso verdadeiro poder. Importante é não confundir poder com autoritarismo ou imposição de opiniões. Isto, na verdade, é demonstração de impotência e insegurança pessoal.

Tudo funciona mais ou menos assim: Algo acontece na vida lá fora – daí eu faço uma representação daquele acontecimento dentro de mim – e aquilo que eu entendi do que eu percebi se torna uma verdade para mim. Então, isto que eu percebi e tomei como realidade aciona as minhas conexões neurais e os meus hormônios começam a mandar estímulos ao meu corpo que me levam a uma ação, um comportamento. E no recheio de tudo estão as emoções. Emoções carregadas de crenças e que fervem, esfriam e vaporizam tal como água que se espalha e ninguém segura.

A questão é que todo ser humano tem o seu sistema de crenças, construído e protegido ao longo da vida, impregnado de emoções que interferem na forma como ele percebe os fatos. Na vida já é difícil perceber sem julgar, imagina na hora de uma briga! Por isso, precisamos treinar nossas emoções para que sejam por nós e não contra nós. Vejamos o caso dos signos de água:

Câncer! Tem na sua essência a grande capacidade de nutrir, envolver e cuidar com amor. Com seu jeito carinhoso pode conseguir tudo o que quer na vida. No entanto, se por algum motivo nega justamente o que tem de melhor, encontra aí a porta para o sentimento de impotência. Dominado por suas emoções, age como criança mimada e birrenta, empareda e pronto, acabou. Encerrado o assunto, o diálogo e o bom relacionamento. Para não perder o seu poder pessoal é preciso o exercício da autoconfiança, assumir a responsabilidade por suas escolhas, amar e se deixar ser amado.

Escorpião! É capaz de ir ao centro do mundo e voltar renascido. Estrategista, tem tudo planejado e sob controle. Carismático e envolvente, empoderado e confiante sabe comandar e persuadir. Oscila do poder à total impotência quando não se sente valorizado ou, pior ainda, traído. Se coloca em posição de ser humilhado sem controle e frágil, até morrer e de novo renascer. Na sua luta pelo poder, precisa aprender que para exercê-lo deverá primeiro desapegar-se dele. Pois o verdadeiro poder que escorpião busca é a transcendência de si mesmo. Dá a sua vida por isto.

Peixes! Peixes quer amor, muito amor. Amor incondicional, por favor! Daí já viu, né? Fica difícil. Mega sensível, talvez o mais sensível dos três signos de água. Busca a transcendência, mas de uma outra forma. Peixes tem fé, mas se dispersam na sua percepção romântica do mundo. Músicos, artistas, sonhadores. Precisam exercer os seus talentos para se sentirem empoderados. Quando não conseguem exercer suas forças e talentos podem buscar nas drogas, álcool ou vícios a fuga do mundo que os condena à impotência. Para resgatar o seu ponto de poder é preciso voltar a sonhar, e aprender a colocar foco na realização do que querem conquistar.

