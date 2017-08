Departamento de Saúde realizará Campanha Nacional de Multivacinação em setembro

De 11 a 22 de setembro será realizada em todo o país a Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização de Caderneta de Vacinação. O dia ‘D’, de divulgação e mobilização nacional, está marcado para 16 de setembro. Crianças e adolescentes são o público alvo.

O Departamento de Saúde em São Roque vai mobilizar todas as 10 Unidades de Saúde para realizar a vacinação. Cerca de 200 profissionais vão participar da campanha.

Para atender o público alvo, as salas de vacinação estarão abertas normalmente durante a semana, das 07h00 às 16 horas. No sábado (16), dia ‘D’, as unidades funcionarão das 08:00 às 17:00 horas, sem intervalo de almoço.

A Chefe de Divisão do Departamento de Saúde da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, Daniela Dias Groke, explicou que a multivacinação é uma estratégia que o Ministério da Saúde vem adotando desde 2012. O objetivo é atualizar a situação vacinal da população de crianças e adolescente menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias). “A vacinação é realizada em um período determinado, num curto intervalo de tempo, onde são oferecidas as vacinas da rotina, a fim de melhorar a cobertura vacinal e otimizar a logística dos serviços de saúde. Nessas campanhas são administradas as vacinas de forma seletiva possibilitando a atualização da Caderneta de Vacinação”.

O Calendário Nacional de Vacinação dispõe de 14 vacinas para as crianças (BCG, Pentavalente, Poliomielite oral e Inativada, pneumocócica 10 valentes, Meningocócica C, Febre amarela, Rotavírus, Hepatite B, Tríplice Bacteriana, Dupla adulto, Tríplice Viral, Tetra Viral e Hepatite A) e cinco para os adolescentes (Hepatite B, HPV, Tríplice Viral, Dupla adulto e Meningocócica C).

“É fundamental que toda a população alvo compareça aos serviços de saúde levando a caderneta de vacinação, para que os profissionais possam avaliar se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas, para completar o esquema vacinal para cada vacina preconizada atualmente pelo Programa Nacional de Imunização”, salientou Daniela.

Desta forma, o Departamento de Saúde da Prefeitura da Estância Turística de São Roque pode resgatar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância como na adolescência, visando melhorar as coberturas vacinais e assim manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis na cidade.