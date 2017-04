Departamento de Turismo de São Roque participou de curso no SENAC

O Diretor de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Roque, Marcio Feltrin, acompanhado do vereador Maurinho Góes, do chefe da Divisão de Turismo, Mauricio R. Vasconcelos, da chefe da Divisão de Processos e Convênios, Regina Alexandra Fernandes, da representante do Comtur, Eliane Nataline Stacevivius e do Assessor de Imprensa, Emir Bechir, participaram do curso Senac – Aprecesp de Desenvolvimento Estratégico do Turismo 2017, na cidade de Atibaia.

O curso iniciado ontem com o tema “Cenário Atual: como analisar e construir uma estratégia de trabalho”, prevê a realização de mais 4 oficinas até agosto de 2017, reunindo aproximadamente 600 participantes no total, entre profissionais do poder público, agentes da sociedade civil e representantes do trade turístico.

O objetivo maior é propiciar a construção coletiva e democrática de um Programa de Capacitação e Regionalização do Turismo. As bases do projeto são capacitação, desenvolvimento local e social, estratégias de competitividade e comerciais para o turismo.

A Metodologia dos Cenários Transformadores é o grande diferencial da proposta do Senac. Trata-se de uma opção para coletivos interessados em criar ações buscando novas parcerias, atuando de maneira integrada com seus colaboradores.

“Tivemos a oportunidade de assistir a uma oficina do Senac, vimos a dinâmica de como os problemas eram abordados e de como possíveis soluções vinham à tona. Por isso, achamos que esse era o caminho a seguir”, diz Fernando Zuppo, gerente-executivo da Aprecesp.