Departamento de Turismo realiza sonho de idoso em conhecer São Roque

Baseado em uma iniciativa da cidade de Aveiro, em Portugal, onde foi desenvolvido o projeto “Antes de morrer quero…”, onde idosos escreviam em uma lousa o maior desejo que gostariam de realizar antes de morrer?

A Fundação José Carlos da Rocha, que cuida de 12 lares de idosos no estado de São Paulo, trouxe essa iniciativa para o Brasil em 2017 e envolveu outras entidades, como a Casa dos Velhinhos Dona Adelaide de São Bernardo do Campo.

Batizado de “Eu ainda quero”, a ideia foi mostrar para as pessoas que todos têm seus sonhos, inclusive vovôs e vovós. E os desejos revelados pelos idosos são na sua maioria bem simples, como cantar no microfone, ir à praia, ter saúde e comer sua comida preferida, conhecer determinados lugares nos lembrando que a felicidade está mesmo é nos pequenos momentos.

E o mais legal disso tudo é que as fotos foram parar na internet, onde voluntários sensibilizados com a história decidiram ajudar a realizar os desejos destes simpáticos velhinhos. Impossível não se emocionar!

No caso de São Roque, o senhor Armando Rodrigues, morador da Casa dos Velhinhos Dona Adelaide, de São Bernardo do Campo, nutria o desejo de vir passear em nossa cidade, já que tinha estado aqui há muito tempo em uma Festa do Vinho.

O Departamento de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, sensibilizou-se com o desejo do senhor Armando e acabou viabilizando sua vinda no sábado (12), para participar das Festas de Agosto de 2017.

Acompanhado de Camila Elias de Araújo, Edson Barros de Araújo e Hilda Jesus Gonçalves gestora, psicólogo e funcionária da Casa dos Velhinhos respectivamente foram recebidos pelo Chefe da Divisão de Turismo, Mauricio Vasconcelos e sua equipe.

Após um delicioso café da manhã oferecido pelos Vinhos Frank Restaurante, visitaram o Restaurante Villa Don Patto, seguindo para o almoço na Fazenda Angolana, onde não só puderam saborear a excelente comida do local como também conhecer seus atrativos.

Depois do almoço seguiu para conhecer as barracas das entidades na Avenida Tiradentes e também a Feira de Artesanato da Praça da República, além da Igreja e Praça da Matriz.

Armando Rodrigues não só conheceu São Roque, como teve a oportunidade de realizar um sonho através do Projeto “Eu ainda quero” e abriu a possibilidade para que todos os idosos da Casa dos Velhinhos Dona Adelaide sejam recebidos brevemente na Fazenda Angolana.

Para Márcio Feltrin, Diretor de Turismo e Desenvolvimento Econômico, iniciativas como essa servem para melhorar a autoestima e construir pontes com o objetivo de tornar realidade sonhos que muitos perderam a esperança de realiza-los.