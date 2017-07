Departamento Jurídico da prefeitura realizou palestra sobre “Marco Regulatório do Terceiro Setor”

O Departamento Jurídico da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, na terça-feira (04), a palestra sobre a lei 13019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil, conhecida popularmente como Lei do Terceiro Setor, ou “Marco Regulatório do Terceiro Setor”.

Tal legislação trata da formalização de parcerias e convênios de entidades filantrópicas do Município e região com o Poder Público.

A palestra foi ministrada por um dos profissionais do Departamento Jurídico da Prefeitura, dr. Jesse Romero Almeida, especialmente dirigida aos representantes das entidades filantrópicas da região e servidores dos departamentos de Finanças, Saúde, Educação e Bem-Estar Social. Almeida explicou claramente a mudança na legislação, colocando-se aberto aos questionamentos dos presidentes e representantes das entidades para que estes sanassem suas dúvidas, especialmente acerca da prestação de contas, transparência, publicidade e formalidades para realização das parcerias entre município e entidade.

Por fim, ouvido o responsável pelo setor jurídico da cidade, o assessor consultor Rafael Bonino, salientou a importância da Lei 13.019 de 2014, conhecida como Marco Regulatório, destacando que foi “muito bem explicada pelo dr. Jessé, e que deve ser bem compreendida pelas entidades e associações sem fins lucrativos e também pelo poder público, sendo uma legislação pertinente, que se revela hábil para profissionalizar e, sobretudo, moralizar o segmento do Terceiro Setor”.