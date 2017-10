Deputado Federal Vicentinho fará palestra no IFSP São Roque

Na próxima segunda-feira, 30, às 10h, o deputado federal Vicentinho (Vicente Paulo da Silva) fará uma palestra no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Roque (IFSP), com o tema “Legislativo: reformas no Brasil”. O objetivo é aprofundar a reflexão e compreensão dos estudantes sobre as questões centrais que envolvem o Estado brasileiro.

A palestra é organizada pelo professor doutor Nelio Fernando dos Reis, faz parte do componente curricular Administração Pública do curso Bacharelado em Administração e é aberta ao público em geral.

O IFSP, Campus São Roque fica na rodovia Prefeito Quintino de Lima, 2100, Paisagem Colonial, São Roque/SP. Informações: http://srq.ifsp.edu.br

Vicentinho

Vicente Paulo da Silva, conhecido como Vicentinho, é líder sindical e político brasileiro. É ligado ao movimento sindical e foi presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Bacharel em Direito e metalúrgico, atualmente exerce o seu 3° mandato de Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo.