DER fará obras de quase R$ 1 milhão no Acesso

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (SLT), publicou nesta quinta-feira, 20, no Diário Oficial do Estado, mais seis editais de licitação para obras rodoviárias. Entre outros, serão contratados serviços de recuperação de erosões, restauração de aterro, contenção de taludes e projetos executivos para pavimentação de ponte e recapeamento de pistas. O investimento do Governo do Estado contido neste segundo lote de editais é de R$ 16,25 milhões.

A publicação corresponde ao segundo lote de licitações do pacote de obras anunciado pelo governador Geraldo Alckmin, no final de junho, em que R$ 360 milhões foram destinados para melhorias da malha viária em 51 municípios e 23 rodovias estaduais paulistas, e beneficiando 5,3 milhões de habitantes. A primeira etapa, composta por oito editais, foi publicada no dia 15 de julho. A expectativa é que todas as obras e projetos sejam iniciados ainda neste segundo semestre.

Obras e projetos

– SPA 053/280 (Rodovia Prefeito Lívio Tagliassachi), em São Roque

Elaboração do projeto executivo e serviços de recuperação de taludes e da pista no km 4,8, km 7,5 e km 8,0. O prazo previsto para a conclusão das obras é de seis meses após seu início.

Valor do investimento: R$ 920 mil.

Abertura das propostas: 10/8/2017.

– SPA 032/280 (Rodovia João de Góes), em Jandira

Elaboração de projeto executivo e serviços de contenção de talude no km 0,3. O prazo previsto para conclusão dos serviços é de cinco meses após seu início.

Valor do investimento: R$ 629,4 mil.

Abertura das propostas: 9/8/2017.

– SP-322 (Rodovia Armando de Salles Oliveira), em Monte Azul Paulista

Recuperação do aterro com substituição do tubo de drenagem por galeria no km 417,50. O prazo previsto de conclusão dos serviços é de seis meses após seu início.

Valor do investimento: de R$ 875,2 milhões.

Abertura das propostas: 9/8/2017.

– SP-352 (Rodovia Antonio Cazalini), em Amparo e Itapira

Serviços de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal do km 133,40 ao km 162,54. O prazo previsto de conclusão das obras é de oito meses após seu início.

Valor do investimento: R$ 11,8 milhões.

Abertura das propostas: 30/8/2017.

-SPA-552/230, em Barra do Turvo

Elaboração de projeto executivo de uma nova ponte no km 19. O prazo de conclusão do projeto é de cinco meses.

Valor do investimento: R$ 212,3 mil.

Abertura das propostas: 25/8/2017.

SPI-177/342, em Mogi-Guaçu e Itapira

Elaboração de projeto executivo da recuperação da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do km 0,00 ao km 22,90. O prazo previsto de execução do projeto é de oito meses.

Valor do investimento: R$ 1,78 milhão.

Abertura das propostas: 06/9/2017.



RAIO X

Investimento total

R$ 16,25 milhões.

Municípios beneficiados

São Roque, Jandira, Monte Azul Paulista, Amparo, Itapira, Mogi Guaçu e Barra do Turvo.

Benefícios

Aumento na segurança viária e escoamento das produções agrícola e industrial.

População beneficiada

507 mil habitantes.