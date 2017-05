Desenvolvimento rural realiza curso de Introdução ao Cultivo Orgânico

A Divisão de Desenvolvimento Rural da Prefeitura da Estância Turística de São Roque realizará nesta segunda, dia 22, o Curso de Introdução ao Cultivo Orgânico. O evento acontece da 8h às 12h, no auditório da UPD-AE São Roque, que fica na Avenida 3 de Maio, 900, Jardim Maria Trindade.

Poderão participar os produtores orgânicos e demais interessados. O objetivo é aprofundar os conhecimentos na produção de alimentos orgânicos, através dos princípios da produção orgânica, certificação e protocolo de boas práticas ambientais.

As vagas são limitadas e as inscrições deverão ser feitas através do telefone (11) 4712-2077 (com Cidinha) ou pelo email [email protected]

Confira a programação:

8h – Abertura

8h15 – Princípios da Produção Orgânica

10h – Café

10h15 – Certificação Orgânica e Protocolo de Boas Práticas Ambientais

12h – Encerramento