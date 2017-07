Desespero de causa ou incompetência

O aumento de impostos em cima dos combustíveis pegou a todos de surpresa, não por falta de aviso, pois a equipe econômica já tinha anunciado com antecedência suas intenções, mas por ninguém acreditar que tal barbárie seria cometida. Foi uma grande incoerência, apesar dos pontos que a pasta vinha acumulando nos últimos tempos, mostrando seriedade e profissionalismo.

É difícil de acreditar que tal medida foi adotada, vinda de uma equipe de pessoas capazes, que sabem muito bem o resultado desastroso que tal decisão acarretará. O aumento “pesado” que foi estipulado trará um impacto muito forte na economia, com expressivos aumentos em todos os preços. A inflação vai subir, os preços vão disparar, e tudo vai ficar mais difícil do que já está. Qualquer aprendiz de economia sabe que quando os impostos aumentam a economia caminha em sentido contrário. É uma grande burrice.

É claro que os economistas da ala governamental apresentarão as mais convincentes explicações para a decisão tomada, mas o povo, hoje, possui uma capacidade de discernimento mais apurada, e com certeza verá o lado indiscutível da realidade. Quando os preços sobem, o dinheiro passa a valer menos, os negócios caem, e a arrecadação, queixa principal do governo nesse momento, será ainda menor. Quanto mais tributos forem cobrados, menos fôlego terá o mercado para reagir aos percalços que lhe foram impostos nas últimas gestões. O governo parece ter fechado a questão: se não aumentar os impostos da gasolina, o fará com outros de diversos setores.

É caso de muita incompetência (ou algo pior), aumentar ainda mais a carga tributária de um país que já está sufocado por tantos índices, que possui um dos combustíveis mais caros do mundo, o mesmo se dando com os preços em geral, sendo que há tanta “gordura” a ser cortada na máquina governamental, como os salários descomunais para a classe política, e judiciária, sem contar as imensas mordomias concedidas.

O governo reclama da falta de dinheiro, mas o está “jogando pela janela” para atender às emendas dos deputados que ele quer conquistar para apoiar sua permanência no poder. Como se não bastasse, temos o caso do Rio de Janeiro, que se encontra com as contas públicas falidas, mas que receberá milhões para serem aplicados no CARNAVAL…como se a essas alturas, a diversão fosse mais importante que atender às necessidades da população.

Para lembrar, a prática de dar recreação ao povo para que não interfira nos assuntos governamentais, já era praticada na antiga Roma, quando os cristãos eram jogados aos leões, e os gladiadores postos a lutarem até a morte.

Brasil. Qual sangue corre nas veias de seu povo?