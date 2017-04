Na tarde desta terça-feira, 25, um deslizamento de pedras, atingiu a Avenida Aracaí, trecho que da acesso ao bairro Jardim Renê, em São Roque.

De acordo com pessoas que passavam pelo local, as pedras começaram a se soltar da encosta e acabou caindo na via.

No momento do deslizamento, nenhum carro ou pedestre foi atingido.