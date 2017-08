Um dia nos sentaremos na frente de uma paisagem e observaremos o Por do Sol, conversaremos sobre a vida, e contarei para você como que as suas dificuldades me tornaram um ser humano melhor.

Você foi uma criança muito desejada, planejada.

Assim como a maioria dos Pais fazem, imaginava se você seria bom de bola, se seria o melhor da classe, um bom parceiro para assistir os jogos do Palmeiras, no Palestra.

Mas estes eram meus planos! Não os planos de Deus, nem os seus. Sempre fui ingênuo e sonhador.

Lembro-me muito bem, quando recebi o diagnóstico do Autismo, imediatamente, meu corpo se encheu de vigor, meus pensamentos se tornaram positivo, e ao invés de chorar, eu tripliquei meu Amor.

Meus planos também evoluíram, e se tornaram os planos de Deus, nosso Pai.

Sabe filho… Hoje não me importa se você é bom de matemática, se você consegue chutar uma bola, ou se conseguiria ficar sentado ao meu lado assistindo um jogo. Eu só quero que você seja sempre feliz, e que sua autoestima seja sempre maior que as suas dificuldades.

Você, para mim, sempre será o melhor filho do mundo. E a lógica de todo filho, é ter seu Pai como espelho, no nosso caso, eu me espelho em você. Obrigado por ser filho, por ser amigo, por ser também, um pouquinho de PAI.

Hoje, eu desejo á todos os Pais do mundo o AMOR de um filho, a saúde de um filho, a alegria de um filho, FELIZ DIA DOS PAIS.

Felipe Padovani