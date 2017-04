Dificuldade de Aprendizagem: uma rápida discussão

Certamente você já ouviu falar em Dificuldade de Aprendizagem e Distúrbio (ou Transtorno) de Aprendizagem. Mas, você sabe qual a diferença entre elas?

A aprendizagem envolve muitos aspectos considerados imprescindíveis para sua plena aquisição. Para tanto, precisamos considerar as questões sociais, biológicas, cognitivas do aluno e a maneira que ele se relaciona com elas.

Na Dificuldade de Aprendizagem, podemos pensar em alguém que possui uma maneira diferente de aprender (por apresentar dificuldades perante o método convencional). É como se houvesse uma barreira (que pode ser de origem tanto cultural quanto cognitiva ou até mesmo emocional) e que pode ser resolvida dentro do ambiente escolar, haja vista que se trata de questões psicopedagógicas.

Já o Distúrbio de Aprendizagem está ligado a um grupo de dificuldades pontuais, caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica. O cérebro nestes casos funciona de forma diferente, pois mesmo sem apresentar desfavorecimento físico, social ou emocional, o aluno demonstra dificuldade em adquirir o conhecimento; necessita de métodos específicos de ensino adequados à singularidade de cada caso.

É nesse momento que o A.E.E. tem papel fundamental e começa a atuar pois ele identifica, elabora e organiza os recursos pedagógicos e de acessibilidade necessários à alfabetização com a participação ativa dos alunos, considerando suas capacidades e necessidades específicas dentro das áreas de Fonoaudiologia, Psicologia, Psicopedagogia e Terapia Ocupacional.

E não perca, em nossa próxima discussão, traremos algumas dicas para estimular crianças com Síndrome de Down a escrever. Aguardem!

Por APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - São Roque