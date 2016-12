Diplomação dos candidatos eleitos é realizada em São Roque com protestos

A cerimônia de diplomação de prefeitos e vereadores eleitos nas eleições municipais de 2016 aconteceu nesta segunda-feira, 19, às 15h em São Roque, na sede do Clube Grêmio União Sanroquense, a solenidade foi comandada pelo Juiz Eleitoral de São Roque, dr. Flávio Roberto de Carvalho. A partir do dia 1° de janeiro, os eleitos iniciam os trabalhos de gestão dos municípios.

A diplomação é o ato em que a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Na ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou da Junta Eleitoral.

Na ocasião foram diplomados os vencedores dos municípios integrantes do Cartório da 131ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de São Roque, Mairinque, Alumínio e Araçariguama, com cerimônia aberta ao público.

São Roque

Em São Roque o prefeito eleito com 23.907 votos, Cláudio Góes (PSDB), esteve presente na solenidade juntamente com o seu vice professor José Webber Freire Macedo e os vereadores Niltinho Bastos (PP), Alexandre Pierroni Veterinário (PSDB), Maurinho Góes (PSD), Marquinho Arruda (PSDB), Toco (PSDB), Etelvino Nogueira (PSDB), Alfredo Estrada (PSC), Guto Issa (REDE), Julio Mariano (PSB), Cabo Jean (REDE), Rafael Tanzi (PP), Flavio Brito (PROS), Alacir Raysel (DEM), Rafael Marreiro (PSB), Piniquinho (PR).

Alumínio

No município de Alumínio, o prefeito eleito Antônio Piassentini “Bimbão” (PPS), que obteve 5.662 votos, participou da diplomação com seu vice Anderson Constante, e os vereadores eleitos dr. Alexandre (PV), Profª Meire (PSD), Eduardo da Delegacia (PSB), Carlos Natal (PSDB), Bengala (PPS), Beto (PSC), Renatinho do Bar (PPS), Edmo Bofete (PPS) e Geraldo Atleta (PSDB).

Araçariguama

Em Araçariguama, Lili Aymar (PV) foi eleita prefeita da cidade de Araçariguama com 6.080 votos, sendo a primeira mulher a ser eleita prefeita de Araçariguama.

Na solenidade, a prefeita eleita estava ao lado do vice-prefeito João Batista Damy Correa Júnior (Joca), e dos vereadores Fran (PSB), Baixinho (PDT), Jaime da Auto Escola (PDT), Paulo Volcov (DEM), Judivan (PDT), Tubaina (PSB), Fábio Aymar (PMDB), Costa do Gás (PSDB), Bahia Cabeleireiro (PV), Moacyr Godoy (PSB), Tilápia (PV), também participaram da Diplomação.

Mairinque

No município de Mairinque, apenas os vereadores eleitos foram diplomados, a razão é que a Justiça Eleitoral, devido a um processo envolvendo o candidato Toninho Gemente (PRP), que foi eleito prefeito de Mairinque, porém, teve seus votos impugnados, devido aos problemas com a Justiça.

Sendo assim, apenas os vereadores Tulio Camargo (PRP), Professor Giovani (PCdoB), Rafael da Hípica (PMDB), Biula (PPS), Dizão Valim (PSDB), Abner Segura (PMDB), Alexandre Peixinho (PP), Bruno Tam (PEN), André do Bar (PSDB), Paulo Marrom (PSB), Vá (PSB), Kioshi Hirakawa (PTB) e Pastor Kennedy Marques (PR), foram diplomados.

Protesto

Funcionários da Santa Casa de São Roque estiveram presentes na diplomação, alguns com faixas de protesto com os dizeres “estamos em greve” e outros usando nariz de palhaço, satirizando a atual situação da unidade de saúde do município. Os funcionários reivindicam melhorias no meio de trabalho e o pagamento dos salários. Outro ponto abordado pelos funcionários é a que a prefeitura de São Roque quebre o contrato com a Fenaesc, empresa que esta cuidando da Santa Casa.

O Democrata

A equipe do jornal O Democrata aproveitou este momento marcante para iniciar um novo projeto para 2017, ano em que completaremos 100 anos de existência. A solenidade foi transmitida ao vivo pelo site do jornal e pelas páginas do Facebook e do You Tube, onde após a cerimônia nossa equipe de reportagem entrevistou algumas autoridades, bem como representantes do protesto da Santa Casa de São Roque e do Grupo Desbravadores, de Araçariguama.

Agradecemos o total apoio da Aracaí Veículos, Associação Comercial de São Roque, Padaria Ema e Rede Bom Lugar Supermercados, que acreditaram no trabalho do jornal O Democrata.

A produção ficou por conta da HDV Eventos e a apresentação da reportagem pelo jornalista Edson Araújo.

Alan Vianni