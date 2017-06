Distrofia miotônica ou doença de Steinert

A Distrofia Miotônica de Steinert (DMS) é a forma mais comum de distrofia muscular no adulto. É uma doença de herança autossômica dominante caracterizada por miotonia, fraqueza muscular de predomínio nas porções distais dos membros e manifestações sistêmicas (catarata, endocrinopatias, cardiopatias), com idade de início variando desde o nascimento até após os 60 anos.

A DMS é causada por uma mutação num gene identificado na porção proximal do braço longo do cromossomo 19. A distrofia no início na infância manifesta-se na primeira década de vida e se caracteriza por hipotonia e fraqueza generalizada com predomínio em musculatura de face e nas porções distais dos membros e também retardo mental.