Divisão de Cultura e Instituto Federal realizarão mutirão de limpeza na Brasital

No próximo domingo, 3 de setembro, às 10h, a Divisão de Cultura da Prefeitura da Estância Turística de São Roque em parceria com o projeto Ecoturismo na Brasital do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Roque (IFSP/SRQ), realizarão mutirão de limpeza e conscientização das trilhas e jardins do Centro Educacional, Cultural e Turístico (CECT) Brasital.

Esta será a segunda edição do mutirão de limpeza e conscientização das trilhas da Brasital, e será coordenado pelo Chefe de Manutenção da Brasital, Carlos Donizeti Noé. A Prefeitura fornecerá sacos de lixo e luvas aos participantes.

Além dos estudantes do Instituto Federal, os responsáveis convidam os demais interessados em doar parte do seu tempo em prol da manutenção e preservação do “Ibirapuera” de São Roque, a Brasital. Participe!

Serviço

Mutirão em prol da Brasital

Data: 3 de setembro de 2017

Horário: 10 horas

Local: CECT Brasital (Av. Aracaí, 250, Centro – São Roque/SP)