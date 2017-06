Divisão de Desenvolvimento Rural realizou o Dia de Campo

Para aproveitar o clima da cidade em comemoração ao Dia Nacional do Vinho, a Prefeitura de São Roque, através da Divisão de Desenvolvimento Rural juntamente com o Sindusvinho (Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque) e em parceria com o Instituto Federal de São Paulo – campus São Roque promoveu no dia 25 de maio, quinta-feira o Dia de Campo que tratou do tema da produção de uvas e de vinhos.

O evento teve como objetivo principal debater os principais assuntos envoltos no tema do vinho no Estado de São Paulo, desde o cultivo com melhor qualidade das uvas até o aumento do consumo, expectativa de venda, sempre frisando o produto como excelente opção gastronômica. Com palestras de grandes profissionais do setor.

Abrindo o evento, Leodir Ribeiro apresentou os projetos da Divisão de Desenvolvimento Rural de São Roque, com destaque para o “serviço de apoio ao agricultor”, criado recentemente para oferecer assistência técnica aos produtores do município.

Na sequência o Dr. Sebastião Wilson Tivelli, engenheiro agrônomo, pesquisador científico e Chefe da UPD São Roque/APTA, apresentou um resgate histórico da Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento em Agricultura Ecológica de São Roque e sua importância no desenvolvimento de pesquisas sobre viticultura no Brasil.

O engenheiro agrônomo Marcelo Góes ministrou uma palestra revelando os desafios e inovações encontradas no cultivo de uva na cidade de São Roque e no Estado de SP, ressaltando a importância da pesquisa, experimentação para se chegar às variedades que melhor se adaptaram às condições de São Roque e de outras regiões produtoras no Estado de São Paulo.

Marite Carlin Dal’Osto, mestre em ciência de uvas viníferas, Coordenadora do curso de Tecnologia em Viticultura e Enologia do Campus São Roque, do Instituto Federal de São Paulo, conversou com os participantes sobre a produção de vinhos brasileiros e a importância de investimento na qualidade das uvas produzidas para uma melhor qualidade dos vinhos.

A programação do evento também contou com uma de experiência in loco. Após a parte teórica, os participantes foram até o campo de produção da Vinícola Góes, observar as uvas no parreiral, pois a empresa investe em colheita de poda invertida, ou seja, produzem parte dos vinhos fora da safra convencional, que é entre janeiro e fevereiro. A ideia é fugir das fortes chuvas de verão para obter uvas com mais sanidade, grau brix mais equilibrado, resultando em vinhos de excelência. Para finalizar o Dia de Campo, foi possível conhecer o processo industrial e concluir o dia brindando com uma degustação orientada por enólogo e sommelier.

“A promoção de encontros construtivos como esse é sem dúvida muito importante para os vinhateiros, investidores, técnicos e, principalmente consumidor que no futuro poderão degustar melhores vinhos provenientes do Estado de São Paulo”, reflete Leodir Ribeiro, diretor da Divisão de Desenvolvimento Rural, da Estância Turística de São Roque.